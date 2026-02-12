La FIFA vole au secours de Bein Sports

Que de controverses. L’attribution des droits télévisés de la Coupe du monde 2026 à Bein Sports connaît un accueil délicat. Alors que Ligue 1+ s’était positionné et qu’un contrat avait été rédigé pour diffuser la compétition, c’est finalement beIN Media Group qui a raflé la mise pour près de 20 millions d’euros. Une acquisition qui n’a pas manqué de froisser le patron de Ligue 1+ Nicolas de Tavernost , qui a annoncé vouloir déposer sa démission ce mercredi.

Selon les informations de L’Équipe , une source de la FIFA estime que les négociations se sont déroulées normalement . « BeIN Sports est un partenaire historique sur plusieurs territoires et la FIFA entretient une relation de longue date avec cette chaîne, justifie-t-elle . BeIN Sports est un partenaire et distributeur de confiance, et cette décision a été prise sur le plan purement commercial, l’offre la plus avantageuse ayant été retenue, tant financièrement que pour la diffusion de plusieurs tournois FIFA. » …

SW pour SOFOOT.com