Mario Balotelli continue de rêver du Real Madrid
Super Mario est dans un autre monde.
Un an après avoir quitté le Genoa, à 34 piges et sans club, Mario Balotelli rêve encore (trop) en grand . Dans une interview donnée (en 2025, qu’on s’entende bien) à la Gazzetta dello Sport , l’attaquant italien a affirmé vouloir « jouer pour le Real Madrid » . Rien que ça.…
