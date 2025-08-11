 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mario Balotelli continue de rêver du Real Madrid
11/08/2025

Mario Balotelli continue de rêver du Real Madrid

Mario Balotelli continue de rêver du Real Madrid

Super Mario est dans un autre monde.

Un an après avoir quitté le Genoa, à 34 piges et sans club, Mario Balotelli rêve encore (trop) en grand . Dans une interview donnée (en 2025, qu’on s’entende bien) à la Gazzetta dello Sport , l’attaquant italien a affirmé vouloir « jouer pour le Real Madrid » . Rien que ça.…

