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Marie-Louise Eta continue d’écrire l’histoire
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 09:41

Marie-Louise Eta continue d’écrire l’histoire

Marie-Louise Eta continue d’écrire l’histoire

À jamais la première. Après la victoire arrachée dans les dernières minutes par l’Union Berlin sur la pelouse de Mayence (1-3) ce dimanche soir, Marie-Louise Eta est devenue la première femme de l’histoire à remporter une rencontre dans le top 5 européen masculin en tant que coach principale.

Une montée crescendo

Nommée le 12 avril dernier pour remplacer Steffen Baumgart, la technicienne de 34 ans a connu une montée en puissance progressive . Après une première défaite malheureuse face à Wolfsburg (1-2) malgré une ultra domination de ses joueurs (25 tirs à 5) et un autre revers plus logique à Leipzig (3-1), Marie-Louise Eta est parvenue à accrocher un nul mérité face à Cologne (2-2), avant donc d’aller décrocher son premier succès en Bundesliga ce dimanche soir à Mayence . Avec 36 points au compteur, le club de la capitale allemande est sauvé de la relégation et pointe à la 12 e place du championnat.…

VM pour SOFOOT.com

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