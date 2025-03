Marie Barsacq félicite la campagne de la LFP pour le 8 mars

Quand c’est bien, faut le dire.

Alors que la LFP a lancé une campagne pour l’égalité femmes-hommes ce week-end, Marie Barsacq a fait le voyage au Stadium pour regarder Toulouse-Monaco (et discuter avec Jean-Luc Mondenc). La ministre des sports a insisté sur la nécessité de féminiser les stades de Ligue 1 et Ligue 2 . « On est au lendemain des Jeux de Paris 2024, qui ont été les jeux de la parité. Donc c’est extrêmement important de poursuivre la dynamique, a-t-elle réagi à DAZN en marge du match. On a envie d’avoir plein de femmes dans les stades de foot. » …

UL pour SOFOOT.com