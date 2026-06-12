Mariano Díaz relâché dans la nature

La chute est terrible. Qui aurait pu prédire un tel avenir pour Mariano Díaz ? Alors qu’il venait de conclure une très belle saison avec Lyon en plantant 18 pions lors de l’exercice 2017-2018 , le Dominicain était retourné au Real Madrid , son club formateur pour tenter de s’y imposer, mais la concu de KB9 était trop forte.

Depuis, on assiste à une descente aux enfers pour l’ancien Gone. Après avoir passé quasiment une pige sans club depuis son départ de Séville, le buteur avait rejoint Alavés en août dernier, expérience peu concluante. …

EM pour SOFOOT.com