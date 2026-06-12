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Italie : Damien Comolli limogé par la Juventus
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 16:01

Italie : Damien Comolli limogé par la Juventus

Italie : Damien Comolli limogé par la Juventus

La Vieille Dame n’a plus de temps à perdre. C’est peut-être ce qui a poussé ses dirigeants à licencier Damien Comolli, le directeur général. D’après les informations de Sky Sports, la Juventus s’est séparée de Comolli ce jeudi , conséquence de la non-qualification du club en Ligue des champions pour la première fois depuis quatorze ans (si l’on excepte l’exclusion de toute compétition européenne de la saison 2023-2024).

Licencié après un an.

Damien Comolli est arrivé à la Juventus l’été dernier en qualité de directeur sportif, après avoir occupé le poste de président de Toulouse entre 2020 et 2025. La Juve a terminé la saison à la sixième place de Serie A et disputera la Ligue Europa.…

AB pour SOFOOT.com

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