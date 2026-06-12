Porto enregistre le retour d'un de ses anciens chouchous
« Regresso a casa ». Neuf ans plus tard, André Silva fait son retour au pays . L’attaquant portugais, libre de tout contrat après sa saison à Elche, revient dans son club formateur de Porto . « C’est un immense plaisir de te revoir au FC Porto. Tu connais mieux que quiconque les recoins de ce stade », a déclaré le président des Dragões , André Villas-Boas. « Tôt ou tard, cela devait arriver, et c’est arrivé au bon moment », a quant à lui confié le prodige déchu.
Em casa. Outra vez. #BemVindoAndréSilva pic.twitter.com/t9NzutQMsI…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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