La folle rumeur de la fausse Shakira

¿ Shakira, eres tú ? Habituée des shows et des Coupes du monde de football grâce à ses hits mémorables comme « Waka Waka » en 2010, Shakira faisait évidemment partie du casting pour animer la cérémonie d’ouverture du Mondial 2026 ce jeudi soir au mythique stade Azteca de Mexico. Lunettes de soleil vissées sur le nez au moment de sa prestation, la star colombienne a fait l’objet de rumeurs remettant en cause… son authenticité.

Shakira de Wish ?

On replace le contexte : quelques minutes avant 22 heures, la mi-temps a été sifflée et le Mexique mène 1-0 en ouverture de la Coupe du monde face à une faible Afrique du Sud. Moment parfait choisi par les diffuseurs pour balancer leur interminable page de pub, et par un Twittos pour lancer une rumeur farfelue qui a buzzé . Dans son post sur X, l’internaute partage la prestation de Shakira sur sa nouvelle chanson « Dai Dai » et soumet qu’il ne s’agit pas de la showwoman . « Ce n’est pas Shakira. Regardez comme elle se trompe dans le pas (de danse, NDLR), tance-t-il. C’est une doublure. Shakira a menti à tout le monde. » Avec plus de 1,5 million de vues , la rumeur enfle, aussi infondée soit-elle.…

VM pour SOFOOT.com