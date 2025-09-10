Marcus Thuram, un désert qui le dessert

Indispensable à l'Inter dans un autre registre et essentiel à la vie de groupe en équipe de France, Marcus Thuram peine encore à trouver sa place sur le terrain chez les Bleus, où il reste bloqué à deux buts (en 31 sélections), comme son père, depuis maintenant 16 matchs et presque deux ans.

Voilà 661 jours, depuis le 18 novembre 2023 pour être très précis, que Marcus Thuram a le droit à ce rappel cruel lors de chaque fenêtre internationale : l’attaquant compte le même nombre de buts que son père Lilian, défenseur, avec le maillot de l’équipe de France. Le paternel ne peut pas cracher sur l’excellent souvenir de son doublé dans une demi-finale de Coupe du monde, mais il doit commencer à espérer que le fiston se décidera bientôt à le mettre dans son rétro au classement des buteurs chez les Bleus, lui plus que tous les autres puisque personne ne retient que N’Golo Kanté, Nabil Fekir, Anthony Martial, Marvin Martin, Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez ou encore Gaston Cyprès et René Gardien font également partie des joueurs à deux réalisations avec les Tricolores.

L’Irlande et Gibraltar, lointains souvenirs

Ce mardi soir, face à l’Islande, Thuram a fêté sa 31 e cape et prolongé un peu plus la disette qui le frappe en sélection. Le joueur de 28 ans n’a jamais été un grand buteur chez les Bleus ni un titulaire indiscutable, ce qui n’aide pas, mais il doit commencer à trouver le temps long depuis son dernier pion que tout le monde a oublié, puisqu’il faisait partie des 14 inscrits contre Gibraltar au Stade de France (le deuxième à la 4 e minute un soir où il avait été aligné dans une position axiale), deux mois après son dépucelage contre l’Irlande, le 7 septembre 2023. Depuis ce festival face au 199 e au classement FIFA, Thuram n’a plus marqué ni même été passeur décisif, soit une série de 16 matchs (dont 10 titularisations) passés à gamberger et à attendre de retrouver la lumière. Il ne fait pas tout mal, mais il ne fait pas assez bien non plus pour un attaquant, qui est aussi jugé sur ses statistiques et qui se retrouve face à un paradoxe vieux comme le foot, celui de ne pas réussir à afficher le même niveau de performances en sélection qu’en club (c’est aussi parfois l’inverse).…

