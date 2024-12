Marcus Thuram, les pieds sur l'Inter

Étincelant avec l'Inter, Marcus Thuram continue d'impressionner et confirme semaine après semaine que son choix de rejoindre Milan à l'été 2023 était le bon. Bluffant en Italie, il tarde pourtant toujours à faire de même en équipe de France. Jusqu'à quand ?

Sochaux a beau se bagarrer pour retrouver sa place dans l’élite du foot français (4 e de National), il peut se féliciter d’avoir lancé en professionnels deux des Français les plus performants sur le Vieux Continent : Ibrahima Konaté, à Liverpool, et Marcus Thuram à l’Inter. Encore décisif face à Côme lundi, « Tikus » joue le meilleur football de sa carrière en Lombardie. À 27 ans, il est plébiscité en Italie et son influence sur l’Inter ne fait que s’accroître. Un rendement qui se fait attendre en sélection et qui commence à interroger. Car au terme d’une année où la famille Thuram aura écrit l’histoire des Bleus, il attend toujours d’y écrire la sienne, au singulier.

La Botte à son pied

À Milan, où il a débuté la nouvelle saison comme un boulet de canon, il l’a surtout terminée comme la précédente, avec un but et des trophées. Décisif dans le titre des siens l’an dernier, décroché à San Siro, il a été élu dans le onze type de la saison 2023-2024 et a obtenu le prix du plus beau but de la saison. Deux catégories où il pourrait de nouveau candidater pour 2025, en témoigne son golazo inscrit contre la formation de Cesc Fàbregas. À Noël, l’Inter ne compte que trois points de retard sur le leader bergamasque, avec un match en moins, et si elle peut largement croire à un nouveau Scudetto, c’est en partie grâce à Thuram, devenu le meilleur buteur d’Italie sur l’année civile (18 pions).…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com