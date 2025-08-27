Marcus Rashford se charge de sa déco chez Ikea
« Rashford », ça sonne bien pour un nom de table basse.
Transféré fin juillet au FC Barcelone, Marcus Rashford peaufine doucement, mais sûrement son installation en Catalogne. Alors qu’il créchait dans un hôtel depuis son arrivée, l’international anglais a enfin trouvé un logement selon Soy Fútbol . Pour l’aménager, le nouvel ailier des Blaugranas est parti se balader dans les allées du Ikea de Barcelone lors de sa journée off ce mardi.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
