Marcus Coco a trouvé un club... et ce n'est pas en Russie
Hôtel Transylvanie.
Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, Marcus Coco a enfin trouvé une porte de sortie . Ce mardi matin, le Guadeloupéen a signé dans le club roumain du CFR Cluj , en Transylvanie. Après onze ans en France, l’ailier droit, aussi capable de jouer latéral, va enfin découvrir un championnat étranger. …
MBC pour SOFOOT.com
