 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marcos Vázquez : « La philosophie stoïcienne est une source d’inspiration pour Luis Enrique »
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 20:43

Marcos Vázquez : « La philosophie stoïcienne est une source d’inspiration pour Luis Enrique »

Marcos Vázquez : « La philosophie stoïcienne est une source d’inspiration pour Luis Enrique »

Coach mental reconnu, notamment dans le monde hispanique, mais aussi coach de vie d’une certaine façon, Marcos Vázquez a travaillé avec divers sportifs dont Luis Enrique ou Carlos Alcaraz plus récemment. Adepte de la philosophie stoïcienne, il réédite son livre Invincible en français et a accepté de tenter de décortiquer la manière de penser et de fonctionner de l’entraîneur parisien.

Pouvez-vous vous présenter dans les grandes lignes ?

Je suis ingénieur de formation. À l’origine, le domaine de la santé était essentiellement un hobby pour moi. Je lisais beaucoup sur le sujet, j’ai été malade dans ma jeunesse, et je m’y suis toujours intéressé. À l’université, j’ai découvert la philosophie, notamment le stoïcisme. Je m’y intéressais énormément, je lisais, j’écrivais. À force d’en parler avec mes amis, de les aider, ils m’ont poussé à créer un blog, vers 2008 ou 2009. Au début, j’étais réticent à cause de mon travail et en 2011, je me suis lancé, j’ai publié sur mon temps libre et en peu de temps, ce dont je parlais avec mes amis a vite été écouté par des millions de personnes. Quand j’ai vu que ça avait un certain impact, j’ai arrêté de travailler et je me suis dédié à 100% à ça. J’avais des retours de gens qui me disaient avoir guéri, perdu du poids, changé de qualité de vie, de mentalité, je voyais que des sportifs de haut niveau me suivaient… Que des gens suivaient mes conseils physiques comme mentaux. J’ai fait un podcast, un des premiers en espagnol sur ces sujets, en 2014, il y a eu les réseaux, je me suis mis à publier des livres qui ont bien marché comme Invincible , qui se vend encore très bien. Et jusqu’à aujourd’hui, ce que j’essaye de faire, c’est que les gens se sentent bien et améliorent leur vie en général. Souvent, c’est une question de santé, mais je dis souvent qu’un changement externe requiert un changement interne, de mentalité, de façon de penser.…

Propos recueillis par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Toujours pas de Neymar avec la Seleção
    Toujours pas de Neymar avec la Seleção
    information fournie par So Foot 04.11.2025 00:01 

    Et si on ne revoyait plus jamais Neymar avec la Seleção ? La question est piquante mais pourrait se poser sérieusement au Brésil, où Carlo Ancelotti a une nouvelle fois choisi de se passer de la star de Santos pour le prochain rassemblement des Auriverdes . « Je ... Lire la suite

  • Everton empêche Sunderland de remonter sur le podium
    Everton empêche Sunderland de remonter sur le podium
    information fournie par So Foot 03.11.2025 23:08 

    Sunderland 1-1 Everton Buts : Xhaka (46 e ) pour Sunderland // Ndiaye (15 e ) pour Everton Le Bris et sa brochette d’anciens de Ligue 1 freinés par… un ancien de Ligue 1.… AL pour SOFOOT.com

  • PSG-Bayern : un choc, un de plus
    PSG-Bayern : un choc, un de plus
    information fournie par So Foot 03.11.2025 22:59 

    Ce mardi à 21 heures, le PSG reçoit le Bayern Munich pour la 4e journée de Ligue des champions, dans un calendrier taillé pour les migraines, celui qu’Enrique appelle « le pire de la Ligue des champions ». Une affiche majuscule aux faux airs de finale avant l’heure. ... Lire la suite

  • Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes
    Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes
    information fournie par So Foot 03.11.2025 22:47 

    Pau 1-1 Troyes Buts : Messi (33 e ) pour Pau // Diop (62 e ) pour Troyes Exclusion : Bentayeb (17 e ) pour Troyes … AL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank