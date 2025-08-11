Marcos Rojo change de crémerie en Argentine
Toujours à la recherche du moyen pour stopper Mbappé.
Prometteur, acheté pour 20 patates avant de flopper lors de son passage de Manchester United, Marcos Rojo respecte à la lettre le destin d’un joueur passé par les Red Devils . Parti se relancer à la casa en 2020 chez Estudiantes, le défenseur central va poursuivre son voyage argentin. L’Argentin a signé avec le Racing Club pour un an, en arrivant librement du Boca Juniors .…
RFP pour SOFOOT.com
