Marcos Llorente va regarder l'éclipse sans ses lunettes

Le ridicule ne tue pas, mais le soleil, lui, ne rigole pas. Vous l’aurez compris, regarder ce soir l’éclipse sans protéger vos yeux pourrait avoir de sérieuses conséquences pour votre rétine . Mais lui, Marcos Llorente , récidiviste en théories complotistes fumeuses, n’a pas fait tâche à sa réputation et a jugé bon d’informer sa communauté que cette éclipse n’était pour lui qu’un simple alibi de ces mystérieuses élites qui dominent (supposément) notre monde .

Dans sa story Instagram, Llorente a décidé d’afficher une image générée par intelligence artifcielle, sur laquelle apparaissent des moutons dotés de gyrophares, de lunettes de protection et qui regardent l’éclipse . En légende, le joueur de l’ Atleti a écrit : « Mais alors celle-là, je la trouve sublime ». …

ABS pour SOFOOT.com