 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marcos Llorente évoque la théorie complotiste des chemtrails lors de son retour en sélection espagnole
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 13:05

Marcos Llorente évoque la théorie complotiste des chemtrails lors de son retour en sélection espagnole

Marcos Llorente évoque la théorie complotiste des chemtrails lors de son retour en sélection espagnole

La tête dans les nuages.

Marcos Llorente, rappelé par Luis de la Fuente pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, a retrouvé la Roja … et un nouveau sujet de conversation. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, absent de la sélection depuis plus d’un an, a profité de son retour pour partager sa foi en une théorie fumeuse, celle des chemtrails . Oui, ces traînées blanches laissées par les avions dans le ciel, que certains voient comme des épandages chimiques orchestrés par des puissances obscures, aka le gouvernement mondial.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Joan Laporta veut une réconciliation entre le Barça et l’UEFA
    Joan Laporta veut une réconciliation entre le Barça et l’UEFA
    information fournie par So Foot 09.10.2025 12:59 

    Nasser et ses amis. Présent à Rome pour l’assemblée générale de l’EFC (nouveau nom de l’ECA), l’organisation des clubs européens, le président du FC Barcelone Joan Laporta a expliqué avoir été invité par Nasser al-Khelaïfi, président de l’organisation et du PSG. ... Lire la suite

  • Kays Ruiz écope de neuf matchs de suspension pour un coup de boule
    Kays Ruiz écope de neuf matchs de suspension pour un coup de boule
    information fournie par So Foot 09.10.2025 12:57 

    Un hommage à vous savez qui… Exclu samedi dernier après la rencontre de D2 belge face aux RSCA Futures (les U23 d’Anderlecht, 3-3), Kays Ruiz va devoir observer le spectacle depuis les tribunes plutôt que d’y participer. Le Comité disciplinaire de la fédération ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé parle du record de Giroud et raconte son expérience de fan lors de Lille-PSG
    Kylian Mbappé parle du record de Giroud et raconte son expérience de fan lors de Lille-PSG
    information fournie par So Foot 09.10.2025 12:55 

    La cheville va bien. Arrivé légèrement blessé au rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé n’a pas encore participé à une séance d’entraînement collective, mais le capitaine de l’équipe de France semble prêt à tenir sa place contre l’Azerbaïdjan, vendredi soir. « ... Lire la suite

  • Monaco aurait son chouchou pour succéder à Adi Hütter
    Monaco aurait son chouchou pour succéder à Adi Hütter
    information fournie par So Foot 09.10.2025 12:51 

    La fin d’Adi Hutter se précise. Plus que jamais sur la sellette après le match nul concédé par l’AS Monaco ce dimanche face à l’OGC Nice, Adi Hütter ne devrait pas tarder à quitter le club. Selon L’Équipe , les dirigeants monégasques préparent déjà sa succession, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank