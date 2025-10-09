Marcos Llorente évoque la théorie complotiste des chemtrails lors de son retour en sélection espagnole

La tête dans les nuages.

Marcos Llorente, rappelé par Luis de la Fuente pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, a retrouvé la Roja … et un nouveau sujet de conversation. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, absent de la sélection depuis plus d’un an, a profité de son retour pour partager sa foi en une théorie fumeuse, celle des chemtrails . Oui, ces traînées blanches laissées par les avions dans le ciel, que certains voient comme des épandages chimiques orchestrés par des puissances obscures, aka le gouvernement mondial.…

SF pour SOFOOT.com