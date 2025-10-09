À peine arrivé, ce joueur de Manchester City envisagerait déjà un départ
Quelle calamité pour James.
Passé de Burnley à Manchester City cet été pour plus de 31 millions d’euros, James Trafford ne s’attendait pas à finir aussitôt sur le banc . Gardien anglais le plus cher de l’histoire, il a vu l’arrivée de Gianluigi Donnarumma (transféré depuis le PSG contre environ 35 millions d’euros le 2 septembre) lui barrer la route chez les Cityzens . Forcément frustrant, pour celui qui fêtera ce vendredi ses 23 ans.…
VM pour SOFOOT.com
