Adi Hütter n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco
Conservé en septembre, viré en octobre.
Selon l’AFP , l’AS Monaco a annoncé à son entraineur Adi Hütter qu’il était démis de ses fonctions . Après deux saisons à la tête de l’ASM, l’Autrichien avait été conservé cet été . Mais la claque reçue contre Bruges en Ligue des champions (0-4), doublée d’un revers face à Lorient (1-3) et du match nul en supériorité numérique face à l’OGC Nice (2-2) lui ont coûté sa place.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
