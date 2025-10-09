 Aller au contenu principal
Adi Hütter n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 16:25

Conservé en septembre, viré en octobre.

Selon l’AFP , l’AS Monaco a annoncé à son entraineur Adi Hütter qu’il était démis de ses fonctions . Après deux saisons à la tête de l’ASM, l’Autrichien avait été conservé cet été . Mais la claque reçue contre Bruges en Ligue des champions (0-4), doublée d’un revers face à Lorient (1-3) et du match nul en supériorité numérique face à l’OGC Nice (2-2) lui ont coûté sa place.…

CDB pour SOFOOT.com

