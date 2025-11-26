Marco Verratti a un prétendant en Amérique du Sud
La réunion des anciens Parisiens.
Après trois saisons au Qatar (à Al-Arabi puis Al-Duhail), Marco Verratti a des envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Duhail, l’Italien de 33 ans envisage la possibilité de quitter le Qatar plus tôt que prévu , et se serait même entretenu avec plusieurs clubs italiens cet été. Et une nouvelle option a récemment fait surface.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
