Marche arrière sur la taxe GAFA, sidérurgie... "Progrès" entre Starmer et Trump en vue d'un accord économique Etats-Unis - Royaume-Uni

Entre dossier ukrainien et enjeux économiques de la couronne, le locataire du 10 Downing Street doit jouer les équilibristes.

Keir Starmer et Donald Trump, à Washington DC, le 27 février 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Donald Trump ont discuté des "progrès" en vue d'un accord économique entre les deux pays au cours d'une "brève discussion" téléphonique, a indiqué lundi 24 mars Downing Street

"Le Royaume-Uni travaille avec les États-Unis sur un accord de prospérité économique, en s'appuyant sur nos forces communes et notre engagement en faveur de la sécurité économique, et dans le cadre de ces discussions, le Premier ministre et le président Trump ont discuté des progrès réalisés dans ces discussions" dimanche soir, a précisé un porte-parole du Premier ministre, évoquant une "brève discussion". Aucun autre détail sur ces discussions et l'accord potentiel n'a été donné.

Coup de frein sur l'imposition des services numériques?

Depuis sa sortie de l'Union européenne, effective au 1er janvier 2021, Londres rêve d'un accord commercial avec son grand allié, ce qui lui permettrait d'échapper aux droits de douane américains qui visent de nombreux pays européens.

L'industrie sidérurgique est d'ores et déjà visée par des droits de douane contre lesquels Londres n'a pas promis de riposte, contrairement à l'UE. Selon des médias britanniques, Londres pourrait revenir sur sa taxe GAFA sur les services numériques, un impôt visant notamment les géants américains de la tech, afin d'échapper à de nouveaux droits de douane et sécuriser un accord commercial avec Washington.

Dimanche, la ministre des Finances Rachel Reeves a estimé sur la BBC qu'il était "normal que les entreprises qui opèrent au Royaume-Uni" y paient des impôts, sans pour autant démentir un abandon de la taxe. "Nous continuerons de nous assurer que les entreprises payent leur juste part d'impôt, y compris les entreprises du secteur numérique", a souligné lundi le porte-parole de Keir Starmer.

La semaine dernière, le ministre britannique au Commerce, Jonathan Reynolds, s'était rendu à Washington afin de rencontrer son homologue au commerce, Howard Lutnick, et faire avancer les discussions sur un accord commercial. Donald Trump avait attisé les espoirs britanniques le mois dernier, lors d'une visite du Premier ministre Keir Starmer, assurant que les Etats-Unis et le Royaume-Uni allaient conclure "un véritable accord commercial dans lequel les droits de douane ne seraient pas nécessaires".