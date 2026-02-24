 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marcelo Gallardo va (encore) quitter River Plate
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 10:54

Marcelo Gallardo va (encore) quitter River Plate

Marcelo Gallardo va (encore) quitter River Plate

En voilà un qui va poncer Bad Bunny pour s’en remettre. Malgré son statut de légende de River Plate et son amour pour El Millonario , Marcelo Gallado n’a pas vu la magie opérer une nouvelle fois . L’entraîneur argentin de 50 ans a annoncé qu’il s’apprêtait à disputer son dernier match au club ce jeudi en Primera División contre Banfield à domicile . Il était de retour à Buenos Aires depuis 2024.

Aujourd’hui 21 e sur 30 écuries au classement , La Banda Roja est bien loin de sa gloire sous Marcelo. En effet, Gallado n’a pas réussi à ramener son équipe en Copa Libertadores, et semble moins enclin à la faire briller en championnat que par le passé. Avec 12 défaites (dont 3 de suite, série en cours) sur 20 matchs toutes compétitions confondues, River Plate est à plat.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol
    Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol
    information fournie par So Foot 24.02.2026 11:48 

    Ce mardi, l’avocate d’Achraf Hakimi a annoncé à l’AFP que son client était renvoyé en procès pour viol. Pour rappel, le joueur du PSG est accusé d’avoir pratiqué à son domicile des pénétrations digitales sur une femme 24 ans, contre son consentement, dans la nuit ... Lire la suite

  • Le gardien de Manchester United validé par Edwin van der Sar
    Le gardien de Manchester United validé par Edwin van der Sar
    information fournie par So Foot 24.02.2026 11:47 

    Incroyable mais vrai, Manchester United est invaincu en Premier League en 2026. Ce lundi, les hommes de Michael Carrick se sont imposés 0-1 au Hill Dickinson Stadium, le nouveau stade d’Everton. Benjamin Šeško a inscrit le but de la victoire, mais l’homme à retenir, ... Lire la suite

  • Andrés Iniesta donne son favori pour le titre en Espagne
    Andrés Iniesta donne son favori pour le titre en Espagne
    information fournie par So Foot 24.02.2026 10:52 

    Il distribue toujours de bons ballons à 41 ans. Comme le rapporte Marca , Andrés Iniesta n’est pas passé inaperçu lors de l’évènement organisé par LaLiga en partenariat avec Airbnb. S’il était question d’évoquer l’importance des communautés locales et le sentiment ... Lire la suite

  • Le Stade rennais va financer… un skeletoneur
    Le Stade rennais va financer… un skeletoneur
    information fournie par So Foot 24.02.2026 10:26 

    Ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Pour représenter l’équipe de France aux Jeux olympiques d’hiver, mieux vaut être originaire d’une région montagneuse et avoir grandi au pied des pistes. Cette année, lors des JO de Milan-Cortina, Lucas Defayet a prouvé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank