Marcelo Gallardo va (encore) quitter River Plate

En voilà un qui va poncer Bad Bunny pour s’en remettre. Malgré son statut de légende de River Plate et son amour pour El Millonario , Marcelo Gallado n’a pas vu la magie opérer une nouvelle fois . L’entraîneur argentin de 50 ans a annoncé qu’il s’apprêtait à disputer son dernier match au club ce jeudi en Primera División contre Banfield à domicile . Il était de retour à Buenos Aires depuis 2024.

Aujourd’hui 21 e sur 30 écuries au classement , La Banda Roja est bien loin de sa gloire sous Marcelo. En effet, Gallado n’a pas réussi à ramener son équipe en Copa Libertadores, et semble moins enclin à la faire briller en championnat que par le passé. Avec 12 défaites (dont 3 de suite, série en cours) sur 20 matchs toutes compétitions confondues, River Plate est à plat.…

SW pour SOFOOT.com