 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le nouvel actionnaire du Mans annonce la couleur pour les mois à venir
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 12:23

Le nouvel actionnaire du Mans annonce la couleur pour les mois à venir

Le nouvel actionnaire du Mans annonce la couleur pour les mois à venir

C’est officiel, Le Mans est de retour dans la course. Tombée la semaine dernière, l’annonce de la prise de pouvoir du groupe brésilien OutField comme actionnaire majoritaire a permis de rendre club sarthois un peu plus sexy sur la scène nationale. Désormais, Thibaut Courtois, Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen , liés de près ou de loin aux Sang et Or, rêvent plus grand.

Pedro Oliveira, co-fondateur d’OutField, était présent au stade Marie-Marvingt, lundi soir, pour la réception de Guingamp (1-1), et s’est exprimé au micro de RMC sur les évolutions à attendre. Saluant le travail du président Thierry Gomez depuis plusieurs années, il indique que le groupe est « prêt à contribuer davantage et à travailler encore plus étroitement avec [lui], avec l’équipe ici, pas seulement avec l’entraîneur et le département football, mais aussi en faire plus pour les supporters, pour la ville » .…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Johan Micoud rejoint Armelle de Caméra Café dans une liste pour les municipales
    Johan Micoud rejoint Armelle de Caméra Café dans une liste pour les municipales
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:56 

    Micoud d’État. La dernière ligne droite avant les élections municipales de mars 2026 est lancée et Johan Micoud va y participer . L’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, champion de France en 1999, semble toujours très attaché à cette ville puisqu’il ... Lire la suite

  • Pedri et Ferran Torres recruteraient Kylian Mbappé au Barça
    Pedri et Ferran Torres recruteraient Kylian Mbappé au Barça
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:51 

    Faites un vœu ! Quand on cause avec des joueurs du Barça, le Real Madrid n’est jamais trop loin. Il n’est pas question de Luis Figo ou de Ronaldo, mais plutôt de Pedri et Ferran Torres. Invités dans l’émission télévisée El Hormiguero , les deux joueurs ont parlé ... Lire la suite

  • Bientôt un nouveau Zidane en équipe d’Algérie ?
    Bientôt un nouveau Zidane en équipe d’Algérie ?
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:40 

    Un fils Zidane peut en appeler un autre. La fédération algérienne souhaiterait changer la nationalité sportive d’Elyaz Zidane, défenseur dans la réserve du Real Betis. Selon La Gazette du Fennec , l’Algérie prévoit déjà son futur et ne voudrait pas que le défenseur ... Lire la suite

  • L’amende salée imposée par Hansi Flick aux joueurs retardataires au Barça
    L’amende salée imposée par Hansi Flick aux joueurs retardataires au Barça
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:33 

    Ça ne rigole pas au Barça. Invités de l’émission espagnole El Hormiguero ce lundi soir, Pedri et Ferran Torres ont évoqué la discipline de fer que leur impose Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone. Intransigeant sur les retards les jours de match, le technicien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank