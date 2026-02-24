Le nouvel actionnaire du Mans annonce la couleur pour les mois à venir

C’est officiel, Le Mans est de retour dans la course. Tombée la semaine dernière, l’annonce de la prise de pouvoir du groupe brésilien OutField comme actionnaire majoritaire a permis de rendre club sarthois un peu plus sexy sur la scène nationale. Désormais, Thibaut Courtois, Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen , liés de près ou de loin aux Sang et Or, rêvent plus grand.

Pedro Oliveira, co-fondateur d’OutField, était présent au stade Marie-Marvingt, lundi soir, pour la réception de Guingamp (1-1), et s’est exprimé au micro de RMC sur les évolutions à attendre. Saluant le travail du président Thierry Gomez depuis plusieurs années, il indique que le groupe est « prêt à contribuer davantage et à travailler encore plus étroitement avec [lui], avec l’équipe ici, pas seulement avec l’entraîneur et le département football, mais aussi en faire plus pour les supporters, pour la ville » .…

EL pour SOFOOT.com