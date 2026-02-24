 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG sans Dembélé, Ruiz et Mayulu contre Monaco
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 12:11

Le PSG sans Dembélé, Ruiz et Mayulu contre Monaco

Le PSG sans Dembélé, Ruiz et Mayulu contre Monaco

Le Ballon dort toujours. À la veille du barrage retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz.

Dembouz a repris l’entraînement

Touché au mollet lors du match aller et sorti avant la demi-heure de jeu, le Ballon d’or était absent de l’entraînement ce mardi matin . Le point médical du PSG précise qu’il a repris l’entraînement individuel, tout comme Senny Mayulu, également blessé au mollet. Cela devrait toutefois être trop juste pour être de la partie mercredi.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Johan Micoud rejoint Armelle de Caméra Café dans une liste pour les municipales
    Johan Micoud rejoint Armelle de Caméra Café dans une liste pour les municipales
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:56 

    Micoud d’État. La dernière ligne droite avant les élections municipales de mars 2026 est lancée et Johan Micoud va y participer . L’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, champion de France en 1999, semble toujours très attaché à cette ville puisqu’il ... Lire la suite

  • Pedri et Ferran Torres recruteraient Kylian Mbappé au Barça
    Pedri et Ferran Torres recruteraient Kylian Mbappé au Barça
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:51 

    Faites un vœu ! Quand on cause avec des joueurs du Barça, le Real Madrid n’est jamais trop loin. Il n’est pas question de Luis Figo ou de Ronaldo, mais plutôt de Pedri et Ferran Torres. Invités dans l’émission télévisée El Hormiguero , les deux joueurs ont parlé ... Lire la suite

  • Bientôt un nouveau Zidane en équipe d’Algérie ?
    Bientôt un nouveau Zidane en équipe d’Algérie ?
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:40 

    Un fils Zidane peut en appeler un autre. La fédération algérienne souhaiterait changer la nationalité sportive d’Elyaz Zidane, défenseur dans la réserve du Real Betis. Selon La Gazette du Fennec , l’Algérie prévoit déjà son futur et ne voudrait pas que le défenseur ... Lire la suite

  • L’amende salée imposée par Hansi Flick aux joueurs retardataires au Barça
    L’amende salée imposée par Hansi Flick aux joueurs retardataires au Barça
    information fournie par So Foot 24.02.2026 12:33 

    Ça ne rigole pas au Barça. Invités de l’émission espagnole El Hormiguero ce lundi soir, Pedri et Ferran Torres ont évoqué la discipline de fer que leur impose Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone. Intransigeant sur les retards les jours de match, le technicien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank