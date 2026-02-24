Le PSG sans Dembélé, Ruiz et Mayulu contre Monaco

Le Ballon dort toujours. À la veille du barrage retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz.

Dembouz a repris l’entraînement

Touché au mollet lors du match aller et sorti avant la demi-heure de jeu, le Ballon d’or était absent de l’entraînement ce mardi matin . Le point médical du PSG précise qu’il a repris l’entraînement individuel, tout comme Senny Mayulu, également blessé au mollet. Cela devrait toutefois être trop juste pour être de la partie mercredi.…

CMF pour SOFOOT.com