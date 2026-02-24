Le Torino mise sur un coach relégué la saison dernière pour se sauver
La suite, s’il vous plaît ! Ce lundi soir, peu après l’annonce du licenciement de l’entraîneur principal Marco Baroni, le Torino a officialisé la nomination de son nouveau coach, Roberto D’Aversa.
Un nouveau coach… relégué la saison dernière
Baroni était arrivé à Turin l’été dernier en provenance de la Lazio et avait réalisé un début de saison prometteur en Serie A avec 7 points en 4 matchs. Cependant, les résultats ne suivaient plus du tout récemment. Le Torino n’a récolté que 4 petits points lors des 8 derniers matchs de championnat et a glissé à la 15 e place du classement. …
