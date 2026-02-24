Karim Benzema à l'infirmerie pour plusieurs semaines

Nouveau est le club, Nueve est le blessé. Titulaire lors du match contre son ancien club, Al-Ittihad, samedi dernier, Karim Benzema souffre d’une blessure aux adducteurs et pourrait manquer plusieurs matchs avec Al-Hilal. Une mauvaise nouvelle communiquée par son nouveau club, qui indique que le Français ne fera pas le déplacement dans le cadre de la 23 e journée du championnat d’Arabie saoudite.

« Karim Benzema ne va pas voyager avec l’équipe à Al-Qassim en raison d’une douleur aux adducteurs. Il va passer un scanner ce mardi afin d’évaluer sa blessure et d’en déterminer l’étendue », a communiqué Al-Hilal, lundi soir, sur X.…

AR pour SOFOOT.com