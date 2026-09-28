Marcelo bientôt ambassadeur d'un club de Ligue 2 ?

Des Canarinhos aux Canaris. Il y a du nouveau dans le projet de rachat du FC Nantes. La semaine dernière, des informations concernant la vente du club à un projet franco-portugais menée par l’agent Paulo Tavares étaient révélées.

L’Équipe publie ce lundi d’autres informations concernant le projet et Tavares, qui avait déjà tenté de racheter Saint-Étienne en 2024. Selon le quotidien, le montant de la vente serait inférieur à 50 millions d’euros , quand, il y a encore peu de temps, Waldemar Kita en réclamait 95. Surtout, des personnalités connues seraient partantes dans le projet. Dont Marcelo.…

LP pour SOFOOT.com