Marcelo bientôt ambassadeur d'un club de Ligue 2 ?
Des Canarinhos aux Canaris. Il y a du nouveau dans le projet de rachat du FC Nantes. La semaine dernière, des informations concernant la vente du club à un projet franco-portugais menée par l’agent Paulo Tavares étaient révélées.
L’Équipe publie ce lundi d’autres informations concernant le projet et Tavares, qui avait déjà tenté de racheter Saint-Étienne en 2024. Selon le quotidien, le montant de la vente serait inférieur à 50 millions d’euros , quand, il y a encore peu de temps, Waldemar Kita en réclamait 95. Surtout, des personnalités connues seraient partantes dans le projet. Dont Marcelo.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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