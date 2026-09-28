Ce que Lucas Da Cunha peut changer dans le milieu des Bleus

À 25 ans, Lucas Da Cunha est sur le point de découvrir sa première sélection en équipe de France. Ce choix fort de Zinédine Zidane sonne comme une petite révolte dans l’entrejeu tricolore : loin des standards de ces dernières années, le Roannais incarne la pointe de la nouveauté chez les Bleus.

Pour sa première liste en tant que sélectionneur, Zinédine Zidane a d’emblée cherché à poser sa patte sur le milieu de terrain. Si Adrien Rabiot, Manu Koné, Rayan Cherki et Warren Zaïre-Emery (forfait et remplacé depuis par Maghnes Akliouche) rempilaient, pendant qu’Eduardo Camavinga remontait dans le train, un petit nouveau s’est incrusté en la personne de Lucas Da Cunha. Loin d’être un imposteur, le natif de Roanne profite de l’absence un poil forcée d’Aurélien Tchouaméni et de la probable retraite de N’Golo Kanté pour pointer le bout de son nez au château de Clairefontaine. Zizou a un faible pour le 4-3-3, et s’il ne lâchera pas le morceau, l’identité des trois du milieu n’est pas figée. Face à la Turquie (0-1), c’est le trio Rabiot – Koné – Cherki qui a eu ses faveurs, mais il y a de fortes chances de voir du changement dès ce lundi face à la Belgique sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Tout ça au bénéfice de l’inattendu capitaine du Como 1907.

Une révolution technique

Vu le profil du type, une titularisation contre les Diables rouges n’aurait rien d’anodin. Le gaucher monte en puissance depuis son arrivée en Lombardie en 2023 : il a rejoint un projet qui ne cesse de prendre de l’épaisseur au fil des saisons, au point d’être qualifié en Ligue des champions pour cette saison. Et au bord du lac, tout n’a pas vocation à rester tranquille. Ailier de formation, le bonhomme connaît un repositionnement gagnant un cran plus bas avec Cesc Fàbregas, dans le cœur du jeu, qui révèle son plein potentiel. « Depuis que je suis en Italie, j’ai changé de poste, racontait l’ancien Clermontois pour So Foot en 2024. Il m’a fallu toute une partie de saison pour m’y faire, et à la fin de la saison 2022-2023, j’ai commencé à être décisif. Ça a été une découverte, et même si je m’en pensais capable, ça a été des choses à mettre en place, à apprendre. […] Tactiquement, il a aussi fallu comprendre les positionnements, les réglages offensifs, me construire de nouveaux repères… » Avec un maestro comme Fàbregas, lui-même connu pour sa polyvalence à son époque de joueur, ça raconte forcément quelque ch

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com