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Jürgen Klopp n'est pas magicien
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 13:02

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Jürgen Klopp n'est pas magicien

Jürgen Klopp n'est pas magicien

Pas de magie noire pour le moment. Alors que l’Allemagne s’est fait piéger par la Grèce en Ligue des nations (0-1), Jürgen Klopp réclame un brin de patience. « Le football allemand n’est pas, en ce moment, dans la meilleure période de son histoire, admet l’ancien coach de Liverpool. Jürgen Klopp ne peut pas simplement débarquer, donner un petit coup de baguette magique et régler tous les problèmes. »

Redevenir un adversaire difficile

Le barbu charismatique estime avoir besoin de temps pour voir ses gaillards redevenir menaçants : « Les choses vont continuer comme d’habitude, c’est ça le développement. Les progrès ne sont jamais assez importants, jamais assez rapides, mais au bout du compte tout dépend de savoir s’il y aura, dans un avenir proche, un moment où nous serons prêts à devenir un adversaire vraiment difficile pour n’importe quelle équipe. J’en suis convaincu à 100%. »

SW pour SOFOOT.com

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