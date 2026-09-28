Le FC Metz pourrait (déjà) changer d'entraîneur

(Déjà) du grabuge en Moselle . Nommé il y’a à peine trois mois par le président messin Bernard Serin, le technicien luxembourgeois Luc Holtz devrait déjà être remercié par sa nouvelle direction , selon Le Républicain Lorrain .

Après avoir officié durant une saison en Allemagne en troisième division du côté de Mannheim, Holtz avait été séduit par l’ambition du FC Metz de retrouver directement l’élite du football français après avoir connu la relégation la saison passée. En cas de départ, Luc Holtz paierait le début de saison moyen du club grenat qui n’a remporté qu’une seule de ses six dernières rencontres de Ligue 2. Les Mosellans restent cependant à trois points du podium.…

MB pour SOFOOT.com