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Marcelo Bielsa n'aime pas les pauses fraîcheurs
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 15:50

Marcelo Bielsa n'aime pas les pauses fraîcheurs

Marcelo Bielsa n'aime pas les pauses fraîcheurs

Bielsa, l’homme qui, pour une fois, en disait trop. Pour le plus grand plaisir de nos oreilles, Marcelo Bielsa n’avait pas son caractère de cochon habituel en conférence de presse avant le match de l’Uruguay contre le Cap-Vert ce dimanche soir à minuit. Le sélectionneur de la Céleste a notamment été interrogé sur l’impact des pauses fraîcheurs qui selon lui « n’apportent rien ». Prends ça Infantino !

« Un bouleversement de la conception culturelle du football »

Bielsa a continué sa prose par une analyse qui mériterait un 20/20 au bac de philosophie : « Le fait de jouer en quatre périodes au lieu de deux mi-temps bouleverse la conception culturelle qui s’était forgée autour de l’interprétation du football. Lorsque la décision de diviser le match en quatre période a été prise, on n’a pas pensé à l’effet que cela pourrait avoir sur ce qui fait du football un sport si captivant. »

MBC pour SOFOOT.com

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