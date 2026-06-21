« Une ambiance surréaliste ! » – En immersion dans le pub irlandais transformé en fan zone ivoirienne

A la suite d’une blague qui a pris des proportions inattendues, le Biddy Mulligan's, petit pub irlandais basé à Edimbourg, s’est transformé en ambassade informelle de la Côte d’Ivoire le temps de ce Mondial. Ce qui ressemble à un gros Kamoulox révèle que l’amitié entre les peuples a encore de beaux jours devant elle.

Un peu de vexillologie pour commencer. Sur un drapeau, trois couleurs similaires peuvent avoir une signification totalement différente. Prenez la Côte d’Ivoire et l’Irlande par exemple. En apparence, rien ne semble unir les deux nations, hormis leur étendard qui partagent le vert, le blanc et l’orange. Une combinaison assez rare puisqu’on ne la retrouve que sur les pavillons du Niger et de l’Inde (mais sous la forme de bandes horizontales et frappée d’un blason en leur centre).

En Irlande, le vert symbolise mouvement catholique de libération nationale, le blanc, la paix entre les communautés et l’orange, la victoire du roi protestant Guillaume III sur les partisans du catholique Jacques II en 1690. En Côte d’Ivoire, si le blanc a la même connotation pacifique, le vert représente à la fois les forêts du Sud et l’espoir, tandis que l’orange évoque les savanes du Nord et la fertilité.…

Photos : DR

Par Julien Duez pour SOFOOT.com