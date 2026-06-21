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L'Angleterre enregistre un retour de taille
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 17:37

L'Angleterre enregistre un retour de taille

L'Angleterre enregistre un retour de taille

Plus de peur que de mal. Sorti à la 72 e minute lors du match face à la Croatie en se tenant l’ischio-jambier, Declan Rice était annoncé incertain pour affronter le Ghana ce mardi. Néanmoins, selon Flashscore, lors du voyage des Three Lions vers Boston, le milieu de terrain d’Arsenal a tenu à rassurer les supporters sur son état de santé .

Bukayo Saka également disponible

Face aux supporters, le numéro 4 de l’Angleterre a déclaré qu’il était prêt à jouer rapporte Flashscore : « Oui, je suis prêt. Je suis en pleine forme et impatient de jouer. Je pense que c’était une décision intelligente. Je ressentais une légère douleur nerveuse à l’ischio-jambier, que je gérais depuis Noël avec Arsenal depuis très longtemps. Évidemment, peu de gens étaient au courant, tout cela se passait en interne. »

LB pour SOFOOT.com

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