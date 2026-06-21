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La promesse du Cap-Vert face à l'Uruguay
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 17:18

La promesse du Cap-Vert face à l'Uruguay

La promesse du Cap-Vert face à l'Uruguay

Pedro sans Peur. Présent en conférence de presse avant la rencontre entre l’Uruguay et le Cap-Vert, Pedro Leitao Brito alias Bubista, le sélectionneur du Cap-Vert a assuré que son équipe continuera de jouer « sans peur » . À l’image de ce qu’avaient produits les Requins bleus face à l’Espagne (0-0).

Une victoire qui pourrait être synonyme de qualification

« Notre but est de jouer tous les matches avec courage, de façon organisée mais aussi sans peur », a assuré Bubista . En cas de succès face à la Celeste , la porte des 16 es de finale s’ouvrirait pour les Requins Bleus , une donnée qu’a bien en tête celui qui est à la tête du Cap-Vert depuis 2020 : « Nous sommes pas venus que pour participer, nous voulons jouer les matches, pouvoir démontrer que nous sommes au niveau et affronter les meilleures équipes du monde. »

LB pour SOFOOT.com

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