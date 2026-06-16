Marcelo Bielsa explique pourquoi il a regardé le sol sur les photos de la FIFA
El Loco pas si loco . C’est une image qui en a interpellé plus d’un. Marcelo Bielsa a encore fait parler de lui lors de la séance photo officielle de la FIFA pour la Coupe du monde. Une tête baissée pendant sa vidéo de présentation et des questions : pourquoi a-t-il fait ça ?
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