Marcelo Bielsa est sous le charme de l'équipe d'Algérie

El Loquace. Alors que l’Uruguay affronte l’Algérie en match amical ce mardi soir à Turin, le sélectionneur de la Celeste , Marcelo Bielsa, n’a pas tari d’éloges au sujet de ses adversaires.

Quelques jours après avoir neutralisé l’Angleterre à Wembley (1-1), El Loco a joué au jeu des comparaisons entre les deux sélections : « Les joueurs d’Algérie comme ceux d’Angleterre évoluent dans les championnats européens. Ils sont moins rapides, mais je dirais que les joueurs algériens ont peut-être plus de calme et sont plus techniques [que les Anglais] ». …

CMF pour SOFOOT.com