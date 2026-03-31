Marcelo Bielsa est sous le charme de l'équipe d'Algérie
El Loquace. Alors que l’Uruguay affronte l’Algérie en match amical ce mardi soir à Turin, le sélectionneur de la Celeste , Marcelo Bielsa, n’a pas tari d’éloges au sujet de ses adversaires.
Quelques jours après avoir neutralisé l’Angleterre à Wembley (1-1), El Loco a joué au jeu des comparaisons entre les deux sélections : « Les joueurs d’Algérie comme ceux d’Angleterre évoluent dans les championnats européens. Ils sont moins rapides, mais je dirais que les joueurs algériens ont peut-être plus de calme et sont plus techniques [que les Anglais] ». …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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