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Marcelo Bielsa est sous le charme de l'équipe d'Algérie
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 14:24

Marcelo Bielsa est sous le charme de l'équipe d'Algérie

Marcelo Bielsa est sous le charme de l'équipe d'Algérie

El Loquace. Alors que l’Uruguay affronte l’Algérie en match amical ce mardi soir à Turin, le sélectionneur de la Celeste , Marcelo Bielsa, n’a pas tari d’éloges au sujet de ses adversaires.

Quelques jours après avoir neutralisé l’Angleterre à Wembley (1-1), El Loco a joué au jeu des comparaisons entre les deux sélections : « Les joueurs d’Algérie comme ceux d’Angleterre évoluent dans les championnats européens. Ils sont moins rapides, mais je dirais que les joueurs algériens ont peut-être plus de calme et sont plus techniques [que les Anglais] ».

CMF pour SOFOOT.com

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