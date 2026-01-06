Marc Keller dans le viseur des supporters de Strasbourg après le départ de Liam Rosenior
Le fossé se creuse entre le RSCA et ses supporters.
Déjà mise à l’épreuve en ce début de saison, la relation entre la direction strasbourgeoise et les ultras se détériore une nouvelle fois à cause des agissements de BlueCo. Cette fois, c’est Marc Keller qui est pris dans la tempête déclenchée par le départ précipité de Liam Rosenior pour Chelsea ce mardi. Engagé jusqu’en 2028, l’Anglais a plié bagage en pleine saison pour rejoindre les Blues , non sans reconnaître que le timing n’était « pas parfait », c’est peu dire.…
