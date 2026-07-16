Marc Guéhi regrette la stratégie anglaise contre l'Argentine

Un défenseur qui trouve l’approche trop défensive. Marc Guéhi, seul central anglais à être resté sur le terrain pendant tout le match, a souligné le manque d’ambitions offensives des Three Lions une fois qu’Anthony Gordon a ouvert le score en demi-finales de la Coupe du monde (55 e ), avant de voir les Argentins inscrire deux buts coup sur coup en fin de match (1-2).

La mauvaise mentalité anglaise

« On aurait dû continuer à insister. On a l’impression qu’on a marqué et après la mentalité c’était : faire les replis et défendre. Voilà. » Interrogé sur l’avenir de cette équipe et si elle peut franchir le cap d’enfin remporter un trophée, le défenseur de Manchester City avait du mal à se projeter : « Je ne sais pas, c’est dur. C’est dur de penser au futur à l’heure actuelle. Pour l’instant c’est juste de la déception, c’est tout. » …

NB pour SOFOOT.com