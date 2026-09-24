L'Uruguay de Forlan commence par une défaite

Il n’y a pas que Zidane ou Klopp dans cette trêve internationale. Il y a aussi Diego Forlan, qui a dirigé son premier match en tant que sélectionneur de l’Uruguay ce jeudi. Le héros du Mondial 2010 a dû se contenter d’une défaite face au Japon (3-1). Néophyte chez les A, le joueur de Southampton Kuryu Matsuki a ouvert le score d’une frappe pied gauche à l’entrée de la surface (11 e ). L’Uruguay a recollé en profitant d’une perte de balle de la défense dans l’axe : Federico Viñas s’est heurté à Tomoki Hayakawa mais Maxi Araújo s’est arraché et a réussi à loger le ballon sous la barre pour égaliser (42 e ).

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QB pour SOFOOT.com