Marc-André ter Stegen officiellement prêté à Gérone
Capitaine, capitaine, vous n’êtes plus le capitaine ! Comme annoncé depuis quelques jours par les médias espagnols, le gardien du FC Barcelone Marc-André ter Stegen a été prêté à Gérone jusqu’à la fin de la saison.
👋 BENVINGUT TER STEGEN 🔗 https://t.co/cS7FBBhmDY pic.twitter.com/FBDM2vOvDx…
CMF pour SOFOOT.com
