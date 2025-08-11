Marc-André Ter Stegen enterre la hache de guerre avec le Barça

Quel sauvetage de dernière minute !

Le divorce a visiblement été évité entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone. Le capitaine du club catalan était parti au clash avec sa direction , refusant la semaine dernière de signer un rapport médical qui bloquait, en bout de chaîne, l’inscription de Joan García, nouveau portier numéro un, dans l’effectif. La direction du Barça, furieuse, avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du joueur . Si l’on s’attendait à une séparation inéluctable, le portier allemand s’est voulu rassurant à l’occasion du Trophée Joan Gamper remporté face à Côme (5-0) ce dimanche.…

ARM pour SOFOOT.com