Marc-André Ter Stegen enterre la hache de guerre avec le Barça
11/08/2025 à 09:02

Marc-André Ter Stegen enterre la hache de guerre avec le Barça

Marc-André Ter Stegen enterre la hache de guerre avec le Barça

Quel sauvetage de dernière minute !

Le divorce a visiblement été évité entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone. Le capitaine du club catalan était parti au clash avec sa direction , refusant la semaine dernière de signer un rapport médical qui bloquait, en bout de chaîne, l’inscription de Joan García, nouveau portier numéro un, dans l’effectif. La direction du Barça, furieuse, avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du joueur . Si l’on s’attendait à une séparation inéluctable, le portier allemand s’est voulu rassurant à l’occasion du Trophée Joan Gamper remporté face à Côme (5-0) ce dimanche.…

A lire aussi

  • Football : Liverpool perd le Community Shield malgré Hugo Ekitike
    Football : Liverpool perd le Community Shield malgré Hugo Ekitike
    information fournie par France 24 11.08.2025 07:14 

    Hugo Ekitike a marqué après 4 minutes pour son premier match officiel avec les Reds, perdu aux tirs au but face à Crystal Palace.

  • Jean-Eudes Aholou a trouvé une autre destination que l'Arabie saoudite
    Jean-Eudes Aholou a trouvé une autre destination que l'Arabie saoudite
    information fournie par So Foot 11.08.2025 00:00 

    Enfin un joueur courageux qui ne signe pas en Saudi Pro League ! Tout en discrétion – le club n’a pas communiqué, le joueur a simplement changé la biographie de son compte Instagram –, Jean-Eudes Aholou (31 ans) s’est engagé ce dimanche avec Umm Salal, au Qatar ... Lire la suite

  • Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait
    Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait
    information fournie par So Foot 10.08.2025 23:12 

    FC Barcelone 5-0 Côme Buts : F. López (21 e & 35 e ), Raphinha (37 e ) & Yamal (42 e & 49 e ) pour le Barça Répondez à ça, Hakimi et Dembouz !… JB pour SOFOOT.com

  • La prépa des clubs français, ça a donné quoi ?
    La prépa des clubs français, ça a donné quoi ?
    information fournie par So Foot 10.08.2025 22:58 

    Le championnat de France est de retour dans quatre petits dodos. En attendant la reprise, et un alléchant Rennes-Marseille en lever de rideau, les clubs de notre Liguain viennent de boucler leur série de matchs de prépa. Avec du bon et du moins bon. → Tops : Les ... Lire la suite

