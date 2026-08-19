Marama Vahirua signe en Ligue 1

Marama Vahirua est de retour en Bretagne. Attaquant des Merlus entre 2007 et 2010, le Tahitien rejoint le centre de formation du 10 e de Ligue 1 la saison dernière. Celui qui rame plus vite que l’équipage d’Ulysse dans l’Odyssée devient l’entraîneur des U19 du FC Lorient. « Tahitigoal » s’occupera également du développement des U17.

19 buts avec les Merlus

En 2025, Vahiura avait affirmé à So Foot que son objectif principal « était de coacher une équipe première un jour. » Avant d’y parvenir, il souhaitait « passer par toutes les étapes possibles, et surtout, ne pas aller plus vite que la musique. » À la tête de la réserve de Grenoble depuis 2023, Marama Vahirua franchit donc une nouvelle étape en retrouvant son ancien club. Lors de ses trois saisons à Lorient, le natif de Papeete avait inscrit 19 buts en 96 matchs. …

MBC pour SOFOOT.com