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Mapi León se livre sur son départ du FC Barcelone
information fournie par So Foot 16/08/2026 à 15:58
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Mapi León se livre sur son départ du FC Barcelone

Mapi León se livre sur son départ du FC Barcelone

Changer d’air. Après neuf saisons passées sous les couleurs du FC Barcelone, Mapi León a quitté la Catalogne fin mai pour rejoindre London City Lionesses, l’équipe anglaise détenue par Michele Kang. La défenseure a ainsi livré au Guardian les raisons qui l’ont poussé à quitter la capitale catalane pour la capitale anglaise .

Challenge, club féminin et sortie de sa zone de confort

Après neuf ans et 23 titres empochés avec le Barça, María Pilar León Cebrián de son nom complet a décidé de sortir sa zone de confort aussi bien footballistique que climatique pour rallier Londres comme elle l’a expliqué : « Mon corps réclamait quelque chose de différent. J’ai passé de nombreuses années dans une position confortable, car jouer au Barça a été absolument magnifique […]. Mais venant en Angleterre, le football est très différent. Je voulais me tester et voir si je suis capable de m’adapter et de rivaliser dans un style de jeu qui n’est pas celui qui me met le plus en valeur. » Un choix également dicté par la volonté de se frotter à la WSL et de retrouver un peu plus de liberté : « À Barcelone, nous ne sommes pas « célèbres », mais les gens nous connaissent. Ici, je peux juste aller faire mes courses et personne ne me reconnaît ! Parfois, c’est agréable de retrouver cette liberté. »

LB pour SOFOOT.com

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