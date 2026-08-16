Les compos du Trophée des champions

Première de l’année, attention à ne pas se rater. Après une année d’intense rivalité, Lensois et Parisiens remettent le couvert ce dimanche soir, pour le compte du 31 e Trophée des champions de l’histoire du grand et beau football français. Dino Toppmöller et Luis Enrique ont choisi leurs premiers onze de la saison . Côté Sang et Or, après le départ de Malang Sarr et la blessure de Samson Baïdoo, l’entraîneur allemand a choisi d’aligner la recrue polonaise Maik Nawrocki. Au milieu, aux côtés de la recrue Yacine Titraoui, Michaël Cuisance s’apprête à faire son retour en France cinq ans après son départ de Marseille. Thorgan Hazard est sur le banc en attaque, contrairement à la recrue Franco Ivanović. Florian Thauvin portera le brassard de capitaine pour le 87e match d’affilée à guichets fermés au stade Bollaert.

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UL pour SOFOOT.com