La voix de Christophe Gleizes portée lors du Trophée des champions
Free Gleizes, encore, encore et encore ! La voix de Christophe Gleizes a été portée au stade Bollaert lors du Trophée des champions . Notre collègue et ami est toujours en prison, 413 jours après le début de son incarcération en Algérie. « Ça fait plus d’un an qu’il n’a pas serré dans ses bras sa mère, Sylvie, son beau-père, Francis, son frère, sa compagne… » , a rappelé Renaud Bouchez, confrère et ami de Christophe, au micro de Ligue 1 + .
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