Manuel Neuer ne voulait pas être gardien

Atterri par hasard dans les cages ? Comme Manuel Neuer l’a confié dans une interview accordée à France Football , devenir gardien de but n’était pas son idée au départ.

Interrogé sur les anecdotes racontées par son entraîneur de jeunes à Schalke 04, Siggi Hüneborn, sur son goût pour le jeu offensif, le joueur de 39 ans s’explique : « Je ne l’ai pas choisi, ce poste de gardien. C’est l’entraîneur qui m’a mis dans le but. » …

JE pour SOFOOT.com