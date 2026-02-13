Manuel Neuer ne voulait pas être gardien
Atterri par hasard dans les cages ? Comme Manuel Neuer l’a confié dans une interview accordée à France Football , devenir gardien de but n’était pas son idée au départ.
Interrogé sur les anecdotes racontées par son entraîneur de jeunes à Schalke 04, Siggi Hüneborn, sur son goût pour le jeu offensif, le joueur de 39 ans s’explique : « Je ne l’ai pas choisi, ce poste de gardien. C’est l’entraîneur qui m’a mis dans le but. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer