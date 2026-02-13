Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice

De précieuses présences du côté de Lyon. En conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk sont prêts pour recevoir l’OGC Nice, ce dimanche à 20h45. Une bonne nouvelle pour un Olympique lyonnais en pleine bourre, désormais troisième de Ligue 1 avec trois points d’avance sur l’Olympique de Marseille.

Capitaine Coco occupait l’infirmerie depuis sa sortie à la pause du match contre Metz (2-5), le 25 janvier. Le capitaine rhodanien est de retour pour épauler la jeunesse lyonnaise dans ses ambitions. Yaremchuk est quant à lui opérationnel pour la première fois depuis son arrivée à l’OL. « Il est bien, il peut commencer. Je vais décider, mais c’est un joueur qui pourrait être titulaire », a prévenu le technicien portugais, qui devra se passer d’Endrick, suspendu.…

SW pour SOFOOT.com