 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 15:59

Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice

Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice

De précieuses présences du côté de Lyon. En conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk sont prêts pour recevoir l’OGC Nice, ce dimanche à 20h45. Une bonne nouvelle pour un Olympique lyonnais en pleine bourre, désormais troisième de Ligue 1 avec trois points d’avance sur l’Olympique de Marseille.

Capitaine Coco occupait l’infirmerie depuis sa sortie à la pause du match contre Metz (2-5), le 25 janvier. Le capitaine rhodanien est de retour pour épauler la jeunesse lyonnaise dans ses ambitions. Yaremchuk est quant à lui opérationnel pour la première fois depuis son arrivée à l’OL. « Il est bien, il peut commencer. Je vais décider, mais c’est un joueur qui pourrait être titulaire », a prévenu le technicien portugais, qui devra se passer d’Endrick, suspendu.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Joan Laporta enrage contre la pelouse et les arbitres après la déroute du Barça
    Joan Laporta enrage contre la pelouse et les arbitres après la déroute du Barça
    information fournie par So Foot 13.02.2026 17:13 

    La faute aux arbitres ! Après la lourde défaite 4-0 jeudi soir contre l’Atlético en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Barcelonais n’ont vraiment pas digéré la soirée. Hansi Flick a pesté contre les décisions arbitrales, il n’en fallait pas plus pour que ... Lire la suite

  • Bruno Genesio tente des choses pour réveiller l’attaque du LOSC
    Bruno Genesio tente des choses pour réveiller l’attaque du LOSC
    information fournie par So Foot 13.02.2026 17:07 

    Un vendredi 13 à la hauteur de la poisse lilloise. Bruno Genesio s’apprête à devoir composer sans neuf de ses joueurs. Si Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Osame Sahraoui, Hamzane Igamane, Thomas Meunier, Ethan Mbappé et Noah Edjouma occupent l’infirmerie, Nathan ... Lire la suite

  • JO: Cizeron et Fournier Beaudry hypnotisent Milan et s'offrent l'or olympique
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry hypnotisent Milan et s'offrent l'or olympique
    information fournie par AFP Video 13.02.2026 16:49 

    Ils l'ont fait! Alors qu'ils patinent ensemble depuis tout juste un an, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont réussi le défi fou de remporter l'or olympique en danse sur glace aux Jeux de Milan Cortina, à l'issue d'une performance magnétique mercredi. ... Lire la suite

  • Lookman, complètement Cholo-compatible
    Lookman, complètement Cholo-compatible
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:30 

    Fraîchement débarqué à l'Atlético de Madrid cet hiver en l'échange de 40 millions d'euros, Ademola Lookman s'adapte visiblement comme un poisson dans l'eau dans le onze de Diego Simeone. Comptant déjà 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs sous ses nouvelles ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank