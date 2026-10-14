Manu Koné sort sur blessure contre le Real Madrid

Coup dur. Manu Koné est sorti sur blessure après quinze minutes de jeu lors du choc de l’AS Roma contre le Real Madrid, ce mercredi, en Ligue des champions. L’international français semblait souffrir à la jambe gauche . Après un gros quart d’heure de domination romain, le milieu de terrain s’est tenu la cuisse après une longue course, effectuée tout seul. François Letexier, arbitre de la rencontre, a décidé d’interrompre le match, le temps que l’international français sorte, la tête dans le maillot et visiblement très triste. Le joueur a été remplacé par Nicoolo Pisilli (17 e ), rejoignant Bryan Cristante à l’infirmerie. Le Giallorosso doit rapidement passer des examens pour en savoir plus.

L’ancien toulousain réalisait jusqu’à présent un énorme début de saison : il a été titulaire lors de sept des huits rencontres disputés par la Roma cette saison. La saison dernière, une lésion musculaire l’avait obligé à manquer un mois de compétition au printemps.…

UL pour SOFOOT.com