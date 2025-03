information fournie par So Foot • 18/03/2025 à 09:50

Manu Koné : « Je ne fais pas dans la demi-mesure »

On le Koné un peu mieux désormais.

Dans un entretien accordé à L’Équipe , publié ce mardi, Emmanuel Koné est revenu sur sa première saison à la Roma, ses débuts en équipe de France, mais aussi son style de jeu. Un style « agressif » comme il le décrit lui-même, qui lui a notamment valu quelques cartons, tant en club qu’en sélection : « Mais, quand vous êtes un joueur qui a de l’envie, il y a forcément un peu d’excès d’engagement. C’est vrai que je dois être plus vigilant parce que cela peut pénaliser l’équipe. Ranieri me demande de m’améliorer là-dessus. Il m’a déjà sorti parce que j’avais pris un carton. » Celui qui ne sait pas vraiment s’il est milieu récupérateur ou relayeur et qui souhaiterait que l’on crée un poste de « 6-8 » a ainsi tenu à philosopher sur cet engagement, parfois excessif : « Quand j’ai quelqu’un en face, que ce soit mon ami ou pas, ce n’est pas que je veux lui montrer que je suis le meilleur, mais s’il y a un duel, je ne fais pas dans la demi-mesure. » Lancé en équipe de France le 6 septembre dernier contre l’Italie, Koné s’est, depuis, fait une place dans la rotation souhaitée par Didier Deschamps.…

AB pour SOFOOT.com