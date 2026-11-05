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Manifestations en France : incidence "extrêmement limitée" pour Air France
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2026 à 13:26

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( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Les manifestations et troubles à l'ordre public en France ont eu à ce stade une incidence "extrêmement limitée" sur l'activité d'Air France, a affirmé jeudi la compagnie aérienne.

"La demande de voyages d'affaires est excellente. Il n'y a pas d'incidence matérielle depuis le début de ces grandes manifestations en France", a affirmé le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, lors d'une conférence téléphonique avec la presse sur les résultats trimestriels.

"Pour nous, concernant le chiffre d'affaires, c'est extrêmement limité", a-t-il ajouté. "C'est bien plus faible que nous ne l'aurions prévu. Donc je suis ravi qu'il n'y ait pas d'incidence matérielle à cause de cela".

Le groupe de transport aérien franco-néerlandais a réalisé un très bon troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8 % à 9,916 milliards d'euros, et annoncé des mesures d'économies qui concerneront ses activités aux Pays-Bas, moins rentables que celles en France.

La journée interprofessionnelle de grève et de manifestations en France jeudi n'a pas perturbé le trafic aérien.

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