Mané et Salah : les tontons du bled

Sadio Mané et Mohamed Salah se retrouvent ce mercredi soir en demi-finales de la CAN. À 33 ans, ce duel reste le match dans le match le plus connu du foot africain. Une hype renforcée par la tumultueuse relation qu’ont entretenue les deux figures du foot sénégalais et égyptien lors de leur glorieux passage commun à Liverpool.

Ce 29 mars 2022, aucune des 50 000 places du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio n’est libre. Ce jour-là, le Sénégal joue sa qualification pour la Coupe du monde 2022, face à une Égypte qu’elle vient de battre le mois précédent en finale de la CAN. Dans l’enceinte sénégalaise, les supporters des Lions de la Téranga rendent l’atmosphère irrespirable. À ce moment-là, le duel Sadio Mané-Mohamed Salah, toujours coéquipiers à Liverpool, est dans toutes les têtes. À l’issue de ce duel acharné (victoire du Sénégal 3-1 aux tirs au but), le second verra ses rêves de Mondial avec les Pharaons brisé par le premier, dernier buteur lors d’une séance de pénos où les Égyptiens ont largement été perturbés par une armée de lasers verts pointés en leur direction. Ce mercredi soir, le Sénégal de Sadio Mané et l’Égypte de Mohamed Salah se retrouvent en demi-finales de la CAN pour la première fois depuis la bataille de Diamniadio. Une affiche qui sonne le retour du match dans le match le plus indémodable du foot africain.

Trajectoires différentes, rôles semblables

Plus de trois ans et demi plus tard, s’ils ne partagent plus le même vestiaire en club, les deux hommes partagent toujours le haut de l’affiche en Afrique. La faute à une CAN dénuée d’épopées surprise et de nouvelles individualités écrasantes, certes, mais surtout grâce à un dévouement sans pareil à leur équipe nationale respective et à une compétition vue par beaucoup comme « la plus relevée de l’histoire » . À 33 ans chacun, les anciens acolytes portent toujours leur équipe. Exilé depuis trois saisons à l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané reste toujours un élément moteur de l’attaque sénégalaise. Moins prolifique qu’à l’accoutumée (un seul but depuis le début de la CAN), le joueur formé à Génération Foot s’est mué en distributeur de caviars (trois offrandes, deux contre le Soudan et une face au Bénin) et endosse désormais un rôle de chef d’orchestre. À la CAN, il est le joueur qui a créé le plus d’occasions (14) et touché le plus de ballons dans le camp adverse (233), comme rapporté par Opta.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com